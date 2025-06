fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Martinez rywalem Onany? Manchester United przekazał mu wiadomość

Manchester United kontynuuje transferową ofensywę. Udało się już dopiąć hitowy ruch z udziałem Matheusa Cunhi, a to dopiero początek. Gigant z Old Trafford jest również faworytem w wyścigu o Bryana Mbeumo. Kolejnym celem jest sprowadzenie snajpera z najwyższej półki – tutaj media głównie spekulują o Viktorze Gyokeresie, którego w Sportingu miał okazję prowadzić Ruben Amorim. Współpraca obu panów układała się znakomicie, dlatego szkoleniowiec znów chciałby mieć go pod swoimi skrzydłami. Gwiazdor do tej pory jednak preferował przenosiny do Arsenalu.

Ostatnio pojawiły się również informacje o ewentualnym transferze nowego bramkarza. Czerwone Diabły mają mieć na liście życzeń takie nazwiska, jak Emiliano Martinez czy Diogo Costa. Był to temat spotkania między władzami klubu a przedstawicielami Andre Onany, do którego doszło w zeszłym tygodniu. „The Athletic” twierdzi, że otoczenie Kameruńczyka zostało dość mocno uspokojone. Obie strony liczą na kontynuowanie współpracy w przyszłym sezonie.

Onana zamierza pozostać numerem jeden w bramce. Transfer nowego golkipera byłby dla niego sugestią, że Manchester United pragnie postawić na kogoś innego. Póki co do tego jednak nie dojdzie, o czym przekonują klubowi działacze.

Manchester United skupia się na wzmocnieniu innych pozycji. Niewykluczone, że na dalszym etapie dojdzie do transferu bramkarza, gdyż Onana potrzebuje jakościowego rywala. Nie jest to natomiast w tej chwili priorytet.