Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim zgodził się na transfer Antoine’a Semenyo do Manchesteru United

Manchester United będzie miał sporo pracy podczas zbliżającego się letniego okienka transferowego. Obecny sezon Czerwonych Diabłów jest katastrofą, przez co władze klubu planują wzmocnić skład. W kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znajduje się wielu zawodników o uznanym nazwisku. Dużo do powiedzenia w tej sprawie będzie miał Ruben Amorim, do którego będzie należał ostateczny głos w sprawie potencjalnych przyjść.

Od pewnego czasu z przeprowadzką do Manchesteru United jest łączony Antoine Semenyo. Tymczasem najnowsze informacje w tej sprawie przekazuje serwis „talkSPORT”. Otóż gwiazda Bournemouth faktycznie może zawitać na Old Trafford. Ruben Amorim bowiem dał zgodę na przyjście reprezentanta Ghany.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Manchester United jednak będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić Antoine’a Semenyo. Bournemouth oczekuje za swojego gwiazdora aż 65 milionów funtów. Taką kwotę zatem będą musiały wyłożyć na stół Czerwone Diabły, aby sprowadzić skrzydłowego, który jest zdecydowanie jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej Premier League.

Antoine Semenyo w trwającej kampanii rozegrał 40 spotkań w koszulce Bournemouth. 25-latek w tym czasie zdołał zgromadzić na swoim koncie 11 trafień, a także siedem asyst.