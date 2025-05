Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim chce Adama Whartona w Manchesterze United

Nadchodzące letnie okienko zapowiada się niezwykle pracowite w obozie Manchesteru United. Czerwone Diabły mają za sobą kompromitującą kampanię w Premier League. Podopieczni Rubena Amorima jednak wciąż mogą awansować do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Mimo to władze z Old Trafford planują po sezonie przebudowę składu.

Bardzo ciekawe informacje transferowe związane z Manchesterem United przekazuje serwis „TEAMtalk”. Otóż Czerwone Diabły mogą dokonać wielkiego wzmocnienia. Ruben Amorim bowiem dał zielone światło na transfer Adama Whartona z Crystal Palace. Angielski pomocnik od dawna znajduje się w kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford.

Manchester United jednak będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić Adama Whartona. Wspomniane źródło zaznacza, że Anglik może kosztować nawet 80 milionów funtów. Warto też zaznaczyć, że pomocnik z Selhurst Park wzbudza ogromne zainteresowanie wśród gigantów Premier League.

Adam Wharton w trwającej kampanii rozegrał 26 spotkań w koszulce Crystal Palace. Anglik nie ma jeszcze na koncie trafienia. Zawodnik jednak może pochwalić się dwoma asystami. 21-letni pomocnik nigdy nie był rozliczany za tego typu statystyki, ponieważ odgrywa zdecydowanie inną boiskową rolę.