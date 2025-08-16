Manchester United i Ruben Amorim pracują nad budową składu na nowy sezon. Jak się okazuje, Portugalczyk podjął ważną decyzję. Trener nie chce rozstawać się z Kobbiem Mainoo - zdradza Ben Jacobs z "GiveMeSport".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Ruben Amorim chce zatrzymać Kobbiego Mainoo w Manchesterze United

Manchester United wciąż nie zamknął składu na nowy sezon. Czerwone Diabły rozglądają się za nowym pomocnikiem. Ostatnie doniesienia sugerują, że na ich radar trafił Adam Wharton z Crystal Palace. Na Old Trafford muszą pospieszyć się ze wzmocnieniami, ponieważ dobiega końca letnie okienka. Natomiast ekipa Rubena Amorima już w niedzielę zagra w lidze z Arsenalem.

Od miesięcy w mediach dyskutuje się na temat przyszłości Kobbiego Mainoo w Manchesterze United. Pojawiło się wiele głosów, że Anglik latem może zmienić barwy klubowe. Do transferu jednak nie dojdzie. Kibice z Old Trafford mogą odetchnąć z ulgą. Ben Jacobs z „GiveMeSport” poinformował, że Ruben Amorim nie ma zamiaru rozstawać się z wicemistrzem Europy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Manchester United zatem musi teraz skupić się na kontrakcie Kobbiego Mainoo. Umowa Anglika obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Zawodnik jest jednak jednym z najgorzej opłacanych zawodników Czerwonych Diabłów. Władze z Old Trafford zatem będą musiały dać pomocnikowi olbrzymią podwyżkę pensji.

Kobbie Mainoo jest wychowankiem Manchesteru United. Reprezentant Anglii dotychczas rozegrał 72 spotkania w seniorskich barwach Czerwonych Diabłów. W tym czasie udało mu się zdobyć siedem bramek oraz zaliczyć dwie asysty.