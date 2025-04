Man United chce sprzedać gwiazdę. Gigant żąda 45 mln euro

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Napoli zainteresowane Alejandro Garnacho

Manchester United pozyskał Alejandro Garnacho w 2020 roku z młodzieżowego zespołu Atletico Madryt. Przyszłość młodego skrzydłowego na Old Trafford stanęła pod znakiem zapytania. Angielski gigant jest gotowy, by sprzedać zawodnika w letnim oknie transferowym, co wzbudziło zainteresowanie kilku europejskich gigantów, w tym SSC Napoli.

Włoski klub już zimą starał się ściągnąć Argentyńczyka, ale ostatecznie transfer nie doszedł do skutku. Napoli nie rezygnuje jednak z pomysłu pozyskania skrzydłowego, szczególnie po tym, jak odejście Chwiczy Kwaracchelii zostawiło lukę w ofensywie. Klub z Neapolu wciąż poszukuje wzmocnienia w ataku i Garnacho pozostaje jednym z głównych celów transferowych. Sam zawodnik nie ukrywa, że może zmienić otoczenie i spróbować swoich sił w nowej lidze.

Okazuje się, że Czerwone Diabły oczekują za piłkarza 45 mln euro. Mimo że 20-latek zaprezentował spory potencjał, nie zawsze był w stanie utrzymać równą formę. W bieżącym sezonie zdobył dziewięć bramek i zanotował osiem asyst w w 47 meczach we wszystkich rozgrywkach. Garnacho w Neapolu może grać pod skrzydłami Antonio Conte, który słynie z rozwoju młodych talentów.