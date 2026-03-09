Manchester City zapłaci 70 mln euro. Guardiola wskazał, jakiego chce piłkarza

Manchester City przeznaczy aż 70 milionów euro na prawego obrońcę. Latem do zespołu ma dołączyć Tino Livramento. Jak donosi Football Insider, piłkarza osobiście wybrał Pep Guardiola.

Livramento celem Man City. Guardiola czeka na takiego piłkarza od dawna

Manchester City, jeśli tylko chce, może wydać ogromną kwotę na jednego piłkarza. W styczniu pozyskali m.in. Antoine Semenyo za ponad 70 milionów euro, a podobną kwotę zapłacili także latem tamtego roku za Omara Marmosuha. Problem w tym, że ostatnie transfery dotyczyły głównie wzmocnień w ofensywie. Zapomniano, że w klubie nie ma klasowego prawego obrońcy.

Z brakiem bocznego defensora Pep Guardiola musi radzić sobie od momentu, gdy odszedł Kyle Walker. Obecnie na pozycji prawego obrońcy występuje Matheus Nunes, który wcześniej grywał w roli środkowego pomocnika. W nadchodzącym oknie transferowym Manchester City będzie chciał sprowadzić piłkarza z najwyższej półki, aby wzmocnić siłę defensywną.

Z informacji serwisu Football Insider wynika, że celem numer jeden będzie Tino Livramento. To 23-letni Anglik, który na co dzień zakłada koszulkę Newcastle. Na St. James Park trafił latem 2023 roku z Southampton za ok. 37 milionów euro. Sroki mogą sprzedać go dwa razy drożej. Źródło sugeruje, że potencjalna kwota transferu do Manchesteru City wyniesie ok. 70 mln euro.

Livramento w Newcastle rozegrał jak dotąd równo 100 meczów i strzelił jednego gola. Na swoim koncie ma także trzy występy w reprezentacji Anglii, w której debiutował w listopadzie 2024 roku. Jego wartość rynkowa to 40 milionów euro.