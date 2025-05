Manchester City chce Olmo! Agent gwiazdy rozwiał wątpliwości

Manchester City jest zainteresowany transferem Daniego Olmo. Agent piłkarza Andy Bara w rozmowie ze Sky Sport Deutschland odniósł się do plotek, mówiąc, że jego klient czuje się dobrze w Barcelonie.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Dani Olmo w Man City?! Agent niczego nie wyklucza, ale ucina plotki

Dani Olmo trafił do FC Barcelony latem ubiegłego roku, po tym jak upadł transfer Nico Williamsa. Reprezentant Hiszpanii przeprowadził się do Katalonii z RB Lipsk. Jego przygoda z Blaugraną naznaczona jest wieloma problemami m.in. związanymi z rejestracją do gry w lidze w związku z niepewną sytuacją dot. Finansowego Fair-Play.

Mimo to dość poważne problemy nie wpłynęły na aklimatyzację ani formę Olmo w Barcelonie. Ofensywny pomocnik gdy tylko jest zdrowy stanowi wartość dodaną dla zespołu Hansiego Flicka. W trwającym sezonie rozegrał 37 spotkań, strzelając 11 goli i notując 7 asyst.

Ostatnio media obiegła informacja, że Olmo trafił na radar Manchesteru City. Relevo sugerowało, że pomocnika w swoim zespole widziałby Pep Guardiola. W angielskim klubie miałby zastąpić odchodzącego po sezonie Kevina De Bruyne. Do tych informacji odniósł się Andy Bara w rozmowie ze Sky Sport Deutschland. Agent piłkarza zdradził, że nie prowadzi rozmów z innymi klubami, lecz niczego nie wyklucza w przyszłości. Podkreślił także, że jego klient jest szczęśliwy w Barcelonie.

„Nie prowadzimy rozmów z innymi klubami. Dani jest szczęśliwy w Barcelonie, zdobywa tytuły i jest częścią wspaniałego zespołu. Plotki nie są prawdziwe. Oczywiście nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość” – powiedział Andy Bara w rozmowie ze Sky Sport Deutschland.