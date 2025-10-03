Manchester City wybrał następcę Rodriego. Sensacyjny wybór

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Aleksandar Pavlović na radarze Man City! Ma zastąpić Rodriego

Manchester City przygotował się na możliwe zmiany w kadrze pierwszego zespołu. Niewykluczone, że w przyszłości z klubem rozstanie się Rodri. Mistrz Europy co prawda ma ważny kontrakt do czerwca 2027 roku, ale nie brakuje informacji o zainteresowaniu Realu Madryt. Królewscy od dawna zabiegają o reprezentanta Hiszpanii. W związku z tym Obywatele rozglądają się za potencjalnym następcą.

Co ciekawe przedstawiciele klubu skontaktowali się już z wymarzonym kandydatem. Z informacji dziennika Bild wynika, że Obywatele nawiązali kontakt z wychowankiem Bayernu Monachium. Ich celem jest Aleksandar Pavlović, co może być dużym zaskoczeniem.

Na ten moment nie było żadnego kontaktu na linii Manchester City – Bayern Monachium. Natomiast angielski gigant rozmawiał już z otoczeniem zawodnika. Mimo to Pavlović nie wydaje się zainteresowany zmianą klubu. Źródło sugeruje, że 21-latek chce zostać w obecnym zespole. Dla Bawarczyków rozegrał jak dotąd 62 spotkania, w których zdobył 4 gole i zanotował 3 asysty.

W przypadku Rodriego ostatnio Pep Guardiola potwierdził, że Hiszpan znów ma problemy zdrowotne. 29-latek nie mógł wystąpić w meczu z Burnley z powodu urazu kolana. Warto dodać, że chodzi o tę samą kontuzję, z którą borykał się na początku sezonu. W bieżących rozgrywkach wystąpił w 6 meczach. Zawodnikiem Manchesteru City jest od lipca 2019 roku.