Chelsea wciąż nie ma pewności, co dalej z Enzo Fernandezem. Xabi Alonso zabrał głos w sprawie pomocnika, którego przyszłość na Stamford Bridge stoi pod znakiem zapytania.

fot. Associated Press / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso i Enzo Fernandez

Xabi Alonso zabrał głos w sprawie Enzo Fernandeza

Chelsea może wkrótce stanąć przed decyzją dotyczącą przyszłości Enzo Fernandeza. Argentyńczyk znalazł się w centrum transferowych spekulacji, a zainteresowanie jego usługami wykazuje Manchester City. Jak informuje BBC Sport, sytuacja pomocnika pozostaje niejasna.

Ekipa z Londynu zdecydowała się na wprowadzenie Enzo Fernandeza z ławki w 65. minucie w wygranym 3:2 spotkaniu z Fulham. Pomocnik zastąpił Romeo Lavię, ale jego pojawieniu się na murawie towarzyszyła nieprzychylna reakcja części kibiców The Blues. Na trybunach pojawiły się gwizdy i buczenie.

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Nie jest tajemnicą, że działacze The Citizens naciskają na transfer z udziałem 25-latka. Enzo Fernandez ma być również otwarty na zmianę otoczenia i ponowną współpracę z Enzo Marescą, który wcześniej prowadził go podczas pracy na Stamford Bridge.

Po spotkaniu o sytuację zawodnika zapytany został Xabi Alonso. Hiszpan nie zdecydował się na kategoryczną deklaracją. Niemniej jego słowa mogą tylko podsycić dyskusję dotyczącą przyszłości reprezentanta Argentyny.

– W piłce nożnej nic mnie nie zaskakuje. Zobaczymy. Chciałbym wiedzieć, co wydarzy się w przyszłości, ale zobaczymy w tym tygodniu – powiedział Xabi Alonso.

Tym samym temat przyszłości Enzo Fernandeza pozostaje otwarty. Do zamknięcia okna transferowego nie zostało już wiele czasu, a kolejne dni mogą okazać się kluczowe dla zawodnika i Chelsea.