Man City szykuje się do rozmów z gigantem. Niemiecki pomocnik łączony z Premier League

18:20, 7. marca 2026
Manchester City oraz Chelsea bacznie monitorują sytuację pomocnika Bayernu Monachium. Jak podaje "CaughtOffside", w orbicie zainteresowań obu angielskich gigantów znajduje się Aleksandar Pavlović.

Aleksandar Pavlović na liście życzeń Manchesteru City i Chelsea

Manchester City pozostaje niepokonany w rozgrywkach Premier League od 17 stycznia, kiedy to uległ w derbach na Old Trafford Manchesterowi United (0:2). Obecnie The Citizens notują serię 10 meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach. Chelsea z kolei walczy o miejsce gwarantujące awans do Ligi Mistrzów i po 29. kolejkach zajmuje piąte miejsce w tabeli.

Jak podaje serwis „CaughtOffside”, angielscy giganci są poważnie zainteresowani Aleksandarem Pavloviciem z Bayernu Monachium. Zawodnik ugruntował swoją pozycję w zespole Bawarczyków, rozgrywając do tej pory niemal 100 meczów, w których strzelił sześć goli i zaliczył cztery asysty.

Klub z Etihad Stadium planuje wkrótce podjąć rozmowy z Bayernem w sprawie letniego transferu. Pomimo zainteresowania ze strony angielskich gigantów, Pavlović podobno priorytetowo traktuje pozostanie na Allianz Arenie. Zainteresowanie ze strony Manchesteru City wynika m.in. z problemów w środku pola. Hiszpański pomocnik Rodri przeszedł ostatnio trudny okres zdrowotny, a dodatkowo latem może opuścić klub.

Chelsea natomiast posiada w składzie m.in. Moisesa Caicedo i Enzo Fernandeza, a także młodszych graczy, co sprawia, że rola Pavlovicia w planach The Blues jest mniej klarowna. Pavlović jest wyceniany przez serwis Transfermarkt.de na 65 mln euro. W bieżącym sezonie 9-krotny reprezentant Niemiec rozegrał 32 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki.

