Manchester City dogadał się z gwiazdą. Duży transfer w rękach Milanu

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Reijnders dogadał się z Man City, Milan ma sprzedać gwiazdę

Manchester City zaliczył koszmarny sezon, którego podsumowaniem była porażka z Crystal Palace w finale Pucharu Anglii. Przed rozpoczęciem następnej kampanii na Etihad Stadium planowane są duże zmiany. Przede wszystkim potrzebne będą wzmocnienia w drugiej linii, ponieważ z klubem pożegna się Kevin De Bruyne. Obywatele znaleźli już gracza, który może go zastąpić.

Kilka dni temu media informowały, że Manchester City szykuje ofertę za Tijjaniego Reijndersa. Z kolei teraz nowe wieści przekazał Sacha Tavolieri, sugerując, że były mistrz Anglii osiągnął wstępne porozumienie dot. warunków kontraktu ze środkowym pomocnikiem.

Reijnders nie ukrywa, że transfer do Manchesteru City byłby dla niego wymarzonym scenariuszem. Holender bardzo ceni Pepa Guardiolę i chce trafić pod jego skrzydła. Co więcej, 26-latek jest gotów odrzucić Real Madryt, aby przenieść się do zespołu Obywateli.

Dziennikarz dodaje również, że Milan jest gotów zaakceptować ofertę giganta Premier League. Porozumienie pomiędzy klubami może zostać osiągnięte, jeśli na stole pojawi się propozycja w wysokości ok. 50 milionów euro.

Rossoneri sprowadzili do siebie Reijndersa latem 2023 roku z AZ Alkamaar za ok. 20 mln euro. W tym sezonie reprezentant Holandii wystąpił w 53 meczach, zdobywając 15 goli i notując 5 asyst. Jego kontrakt wygasa dopiero w połowie 2030 roku.