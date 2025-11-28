Manchester City określił priorytet transferowy. Na stole 100 mln funtów

Elliot Anderson jest priorytetowym celem Manchesteru City na najbliższe okienka transferowe. Nottingham Forest wyceniło swoją gwiazdę na aż 80-100 milionów funtów - donosi Craig Hope z brytyjskiej gazety Daily Mail.

Elliot Anderson głównym celem Manchesteru City

Manchester City powoli myśli o wzmocnieniach składu, których dokona podczas najbliższych okienek transferowych. Trener Obywateli – Pep Guardiola – chciałby zwiększyć jakość w swoim zespole, szczególnie w środkowej strefie boiska. Jak dowiedział się Craig Hope z brytyjskiej gazety „Daily Mail”, hiszpański szkoleniowiec wyznaczył już priorytetowy cel na 2026 rok, wskazując zawodnika, który jego zdaniem idealnie pasowałby do stylu gry preferowanego przez 10-krotnych mistrzów Anglii.

Według wspomnianego źródła ma nim być pomocnik Nottingham Forest – Elliot Anderson. Realizacja takiego transferu będzie jednak wyjątkowo trudna.

Po pierwsze, klub z City Ground wycenił swojego piłkarza na aż 80-100 milionów funtów i nie zamierza negocjować obniżki tej kwoty. Po drugie, w walce o podpis 23-letniego Anglika panuje ogromna konkurencja, ponieważ zawodnik znajduje się również na radarze Manchesteru United, Liverpoolu oraz kilku innych europejskich potentatów.

Elliot Anderson, posiadający także szkockie obywatelstwo, ma na swoim koncie sześć występów w reprezentacji Anglii. Do Nottingham Forest trafił w lipcu 2024 roku z Newcastle United za ponad 40 milionów euro. W trwającym sezonie mierzący 179 centymetrów pomocnik rozegrał 16 meczów, zdobywając jedną bramkę i notując jedną asystę. Warto dodać, że Anderson jest również mistrzem Europy U-21 z 2025 roku, co dodatkowo podnosi jego wartość na rynku.