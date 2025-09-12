fot. News Images LTD Na zdjęciu: Bernardo Silva i Pep Guardiola

Chelsea nie podołała. Manchester City ściągnie gwiazdę Barcelony?

Manchester City tego lata rozstał się z Kevinem De Bruyne, a w przyszłym roku najprawdopodobniej pożegna kolejnego weterana. Wszystko wskazuje na to, że obecny sezon jest ostatnim na Etihad Stadium dla Bernardo Silvy. Umowa 31-latka jest ważna tylko do połowy 2026 roku, a media już teraz spekulują o jego przyszłości, łącząc go chociażby z przenosinami do Arabii Saudyjskiej. Portugalczycy twierdzą natomiast, że jest wstępnie dogadany z Benficą i może zdecydować się na hitowy powrót.

Niezależnie od preferowanego kierunku, w Manchesterze City mają świadomość, że ta współpraca zbliża się do końca. Konieczne jest więc znalezienie następcy, który wejdzie w buty Portugalczyka. Z informacji portalu „Fichajes” wynika, że Pep Guardiola jest wielkim zwolennikiem sprowadzenia Fermina Lopeza. Gwiazda Barcelony cechuje się wielką wszechstronnością – może z powodzeniem grać na kilku pozycjach, jest ruchliwy, świetnie uzdolniony technicznie oraz ma łatwość w dochodzeniu do sytuacji i zdobywaniu bramek.

Manchester City może po niego ruszyć już zimą, jeśli Etihad Stadium opuści Savinho. To pomogłoby w aklimatyzacji i docelowym przejęciu roli Silvy. Na ten moment o sprzedaży Hiszpana nie myśli za to Barcelona, która latem była kuszona przez Chelsea. Sam Lopez również nie zdecydował się na przeprowadzkę. Niewykluczone natomiast, że Guardiola okaże się bardziej przekonujący.