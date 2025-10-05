Manchester City straci go za darmo. Gwiazdor odejdzie po sezonie

Manchester City po zakończeniu sezonu rozstanie się z jedną z gwiazd. Jak donosi Nicolo Schira decyzję o odejściu podjął Bernardo Silva. Kontrakt piłkarza wygasa w połowie 2026 roku.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Manchester City

Bernardo Silva opuści Man City po zakończeniu sezonu

Manchester City nie tak dawno pożegnał Kevina De Bruyne, czyli nie tylko gwiazdę, ale również legendę klubu. Reprezentant Belgii po wygaśnięciu kontraktu odszedł do Serie A, gdzie związał się z SSC Napoli. Wszystko wskazuje na to, że niebawem z drużyną pożegna się jeszcze jeden kluczowy piłkarz w ostatnich latach. Jak donosi Nicolo Schira po sezonie Eithad Stadium opuści Bernardo Silva.

Bernardo Silva trafił do Manchesteru City latem 2017 roku. AS Monaco, dla którego grał wcześniej, otrzymało za niego 50 milionów euro. Portugalczyk w barwach Obywateli uzbierał jak dotąd 416 spotkań, w których zdobył 72 gole i zanotował 74 asysty.

Z angielskim klubem sześciokrotnie sięgał po mistrzostwo Premier League, a także wygrał Ligę Mistrzów. Dziewięcioletnia przygoda na wyspach dobiega jednak końca. Zawodnik jest nastawiony na zmianę klubu, więc przedłużenie wygasającego latem kontraktu jest mało prawdopodobne. Ze znalezieniem nowego pracodawcy nie będzie miał problemu, ponieważ interesuje się nim wiele drużyn.

Ostatnio jego nazwisko było łączone m.in. z Benficą, czyli klubem, w którym rozpoczynał karierę. Ponadto media pisały także o zainteresowaniu zespołów z Arabii Saudyjskiej, a konkretnie Al-Nassr. Bernardo Silva jest także łączony z FC Barceloną.

W trwających rozgrywkach ma na swoim koncie 9 meczów, w których zaliczył jedną asystę.