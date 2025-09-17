Man City może dokonać hitowego transferu. Guardiola chce gwiazdę Man United

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Kobbie Mainoo na liście życzeń Manchesteru City

Manchester City w 4. kolejce Premier League pewnie pokonał na Etihad Stadium Manchester United (3:0). Bohaterem derbów został Erling Haaland, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Dla drużyny Pepa Guardioli było to niezwykle cenne zwycięstwo po serii dwóch porażek. Obecnie The Citizens zajmują na ósmą pozycję w tabeli.

Po meczu pojawiły się jednak informacje, które mogą wstrząsnąć angielskim rynkiem transferowym. Jak informuje „TEAMtalk”, Guardiola poważnie rozważa transfer Kobbiego Mainoo – jednego z najbardziej obiecujących pomocników młodego pokolenia w Anglii.

20-letni zawodnik uchodzi za ogromny talent, lecz pod wodzą Rubena Amorima nie otrzymuje zbyt wielu szans. W tym sezonie Premier League nie wybiegł jeszcze ani razu w podstawowym składzie, co rodzi frustrację samego piłkarza. Latem naciskał na wypożyczenie, ale władze Czerwonych Diabłów zablokowały taki ruch.

Transfery pomiędzy Manchesterem United a Manchesterem City należą do rzadkości, ale zainteresowanie Guardioli nie jest przypadkowe. Hiszpan widzi w Mainoo zawodnika, który świetnie pasuje do filozofii The Citizens – kontrolowania tempa meczu, szybkiej gry podaniami i intensywnego pressingu.

Choć na razie nie mówi się o konkretnej ofercie, rynek wycenia 10-krotnego reprezentanta Anglii na około 70 milionów funtów. Jeśli doniesienia potwierdzą się w kolejnych miesiącach, kibice mogą być świadkami jednej z najgorętszych sag transferowych w Premier League. Mainoo w Manchesterze United rozegrał 75 meczów, zdobył siedem bramek i dorzucił trzy asysty.