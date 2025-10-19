Man City i Juventus chcą wielki talent. Giganci przygotowują ofertę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Gustavo Sa na radarze Juventusu i Manchesteru City

Manchester City i Juventus co okienko transferowe sięgają po największe gwiazdy światowego formatu. Jednak nie ograniczają się do głośnych nazwisk. Oba kluby od lat inwestują również w młodych zawodników z ogromnym potencjałem. W ostatnich sezonach The Citizens coraz chętniej spogląda w kierunku Portugalii. Klub z Etihad Stadium docenia ich techniczne wyszkolenie, inteligencję taktyczną i przygotowanie do gry na najwyższym poziomie.

Teraz uwagę Obywateli i Starej Damy przyciągnął Gustavo Sa, który w wieku zaledwie 20 lat pełni już funkcję kapitana Famalicao. W bieżącym sezonie pomocnik dwukrotnie trafił do siatki, a w tym tygodniu dołożył kolejne trafienie dla reprezentacji Portugalii U-21, w efektownym zwycięstwie nad Gibraltarem. W poprzednich rozgrywkach jego bilans również zrobił wrażenie – cztery gole i osiem asyst w lidze to wynik, który potwierdza jego ofensywne możliwości.

Młody pomocnik wyróżnia się dynamiką, świetnym przeglądem pola i odwagą w grze ofensywnej. Potrafi zarówno kreować sytuacje kolegom, jak i samemu wykańczać akcje. Według doniesień Calciomercato.com, Famalicao jest pogodzony z odejściem swojego wychowanka. Klub może być zmuszony do sprzedaży zawodnika z powodów finansowych. Oczekiwana kwota transferu ma wynosić około 15 milionów euro

W tym wyścigu The Citizens mają zdecydowaną przewagę finansową nad Juventusem, ale włoski gigant liczy, że projekt sportowy i szansa na regularną grę w Serie A mogą przekonać zawodnika do transferu do Turynu. Serwis Transfermartk.de wycenia Portugalczyka na 16 mln euro.