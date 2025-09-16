Man City dołącza do walki o gwiazdę Premier League. To będzie wielki transfer

Manchester City planuje pozyskać Marca Guehiego z Crystal Palace w 2026 roku - podaje "The Mirror". 25-letni obrońca znajduje się również w kręgu zainteresowań Liverpoolu i Chelsea.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Marc Guehi przymierzany do Manchesteru City

Manchester City po dwóch kolejnych porażkach w końcu przełamał się po przerwie na reprezentacje, odnosząc imponujące zwycięstwo nad Manchesterem United (3:0) na Etihad Stadium. Obecnie The Citizens zajmują ósme miejsce w Premier League i szykują się do rywalizacji z SSC Napoli w Lidze Mistrzów, a następnie do hitowego starcia z Arsenalem w 5. kolejce.

Równocześnie The Citizens planują włączyć się do wyścigu o pozyskanie Marca Guehiego latem przyszłego roku. Wówczas wygasa jego obecny kontrakt. Angielski obrońca stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników w Premier League. Jego imponujące występy przyciągnęły uwagę takich klubów, jak Liverpool, Chelsea czy niemiecki Bayern Monachium.

Guehi jest wychowankiem Chelsea, ale rozwinął skrzydła dopiero w barwach Crystal Palace, gdzie stał się filarem defensywy. Łącznie w Premier League rozegrał 162 mecze i strzelił siedem goli. Jego postawa nie umknęła również selekcjonerowi reprezentacji Anglii Thomasowi Tuchelowi, który wystawił obrońcę w wyjściowym składzie w obu wrześniowych meczach eliminacji mistrzostw świata 2026.

Reprezentant Anglii w bieżącym sezonie rozegrał cztery mecze. W spotkaniu 3. kolejki z Aston Villą wpisał się na listę strzelców. Warto dodać, że zdobył bramkę także we wrześniowym starciu Synów Albionu z Serbią w Belgradzie.