De Bruyne kończy erę w Man City. Możliwy sensacyjny kierunek

Kevin De Bruyne ma kontrakt ważny z Manchesterem City do końca sezonu i nie zapowiada się, aby Belg przedłużył umowę. Tymczasem ciekawe wieści przekazało Sky Sports.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne na celowniku Aston Villi

Kevin De Bruyne pokazał w ostatnich latach, że jest zawodnikiem, który może być wartością dodaną praktycznie w każdym zespole. Nawet w trakcie trwającej kampanii belgijski gracz jest jedną z ważniejszych postaci w zespole Josepa Guardioli. Tymczasem interesujące wieści przekazało Sky Sports.

Źródło podaje, że Belg znalazł się na radarze Unaia Emery’ego z Aston Villi. Hiszpan miał wyrazić chęć zakontraktowania De Bruyne. Jest to o tyle ciekawe, że sam zawodnik w jednej ze swoich medialnych wypowiedzi dał do zrozumienia, że nie wyklucza kontynuowania kariery w Premier League. To przykuło uwagę kilku angielskich ekip. W tym klubu z Villa Park, w którym reprezentant Belgii mógłby zapewnić ogromny skok jakościowy.

Na dzisiaj jednak opcja z pozyskaniem De Briuyne jest w ekipie z Birmingham spokojnie rozważana. 33-latek wciąż ma potencjał, aby być jednym z wartościowych graczy w całych rozgrywkach. W parze z doświadczeniem De Bruyne może to być kluczowy ruch w kontekście podniesienia jakości w drużynie.

Sky Sports jednak wprost przekazało, że na dzisiaj żadna oficjalna oferta ze strony Aston Villi nie została złożona. W klubie z Villa Park chcą się najpierw dowiedzieć, czy istnieje jakakolwiek szansa na to, aby transfer z udziałem piłkarza w ogóle mógł dojść do skutku. W każdym razie letnie oknie transferowe zapowiada się bardzo interesująco w Aston Villi.

