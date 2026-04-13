Manchester City chciał go za wszelką cenę. Teraz nie żałuje

Manchester City na przestrzeni ostatnich miesięcy dokonał kilku udanych transferów. Jednym z nich jest Rayan Cherki, wobec którego nie brakowało wątpliwości. Fabrizio Romano ujawnia, jakie było początkowe nastawienie władz Obywateli.

Cherki błyszczy od samego początku. Wielkie wzmocnienie Man City

Manchester City rozbił Chelsea 3-0 i jest jeszcze w grze o mistrzostwo Anglii. Oczywiście wielkim faworytem pozostaje Arsenal, ale Obywatele sięgną po tytuł, jeśli wygrają wszystkie ligowe mecze do końca sezonu. Dla Pepa Guardioli kluczowe jest, aby jego największe gwiazdy utrzymywały wysoką formę. Przeciwko The Blues po raz kolejny błysnął Rayan Cherki, który jest znakomitym transferem.

Francuski zawodnik dopisał do swojego dorobku dwie asysty, a w sumie ma ich na koncie 13. Dołożył też dziewięć goli, co oznacza, że jest jednym z najlepszych i najskuteczniejszych ofensywnych piłkarzy w Manchesterze City. 22-latek błyszczy na murawie i potwierdza, że klub podjął dobrą decyzję, postanawiając wykupić go z Olympique Lyon. Latem zapłacił za niego 36,5 mln euro.

Cherki już wcześniej mógł opuścić Francję, ale nie brakowało wokół niego krytycznych głosów. Nie odnosiły się oczywiście do jego wielkiego talentu piłkarskiego, ale potencjalnych problemów pozaboiskowych czy też natury mentalnej. Manchester City również otrzymywał takie sygnały, ale postanowił je zignorować.

Długo w walce o Cherkiego liczyła się Borussia Dortmund, ale wówczas brakowało zdecydowania. Manchester City zaufał jego piłkarskim umiejętnościom, co okazało się strzałem w dziesiątkę.