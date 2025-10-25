Man City chce sprzedać pomocnika. Gigant liczy na oferty

Manchester City nie wiąże już nadziei z Mateo Kovaciciem. Jak informuje "CaughtOffside", angielski gigant jest gotowy rozważyć oferty za 31-letniego pomocnika.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Mateo Kovacić na wylocie z Manchesteru City

Manchester City zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli Premier League i walczy o odzyskanie mistrzostwa Anglii, które w poprzednim sezonie trafiło do Liverpoolu. W drużynie Pepa Guardioli nie wszyscy jednak odgrywają kluczowe role. Jednym z zawodników, który stracił na znaczeniu, jest Mateo Kovacić.

31-letni Chorwat w obecnych rozgrywkach pojawił się na boisku zaledwie dwa razy, spędzając na murawie łącznie 37 minut. Według najnowszych informacji serwisu „CaughtOffside”, The Citizens są gotowi wysłuchać ofert za pomocnika już podczas zimowego okna transferowego.

Zainteresowanie zawodnikiem przejawiają kluby z Premier League – West Ham United oraz Aston Villa. Najpoważniejszym kandydatem do jego pozyskania wydaje się AC Milan. Włoski gigant chciałby, by Kovacić zasilił szeregi drużyny i być może ponownie połączył siły ze swoim rodakiem, Luką Modriciem, który latem przeniósł się na San Siro.

Jak ustalono, nie toczą się żadne rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu Chorwata z Manchesterem City. Obecna umowa obowiązuje do czerwca 2027 roku, ale wszystko wskazuje na to, że piłkarz nie jest już częścią długofalowych planów Guardioli. Dla Kovacicia ewentualne odejście z Etihad Stadium mogłoby oznaczać powrót do regularnej gry i szansę na odbudowanie formy, jaką prezentował w czasach gry w Chelsea czy Realu Madryt.