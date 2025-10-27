Man City chce sprowadzić skrzydłowego. Klub szykuje rozmowy

Manchester City zagiął parol na utalentowanego pomocnika. Portal "TBR Football" informuje, że na celowniku klubu z Etihad znalazł się Jeremy Monga z Leicester City.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Jeremy Monga w orbicie zainteresowań Manchesteru City

Manchester City marzy o odzyskaniu tytułu w Premier League. Jednak po 9. kolejce zajmuje dopiero piąte miejsce z dorobkiem 16 punktów. W miniony weekend zespół Pepa Guardioli przegrał na wyjeździe z Aston Villą (0:1), a bramkę dla gospodarzy zdobył Matty Cash.

Mimo trudnego startu sezonu, klub z Etihad wciąż aktywnie szuka młodych talentów, a zainteresowanie wzbudził Jeremy Monga. 16-letni pomocnik Leicester City regularnie występuje w pierwszej drużynie Lisów na King Power Stadium. Co ciekawe, Manchester City był bliski zakontraktowania zawodnika już w zeszłym roku, lecz Monga zdecydował się kontynuować karierę w Leicester, gdzie otrzymał szansę gry w pierwszym składzie.

W obecnym sezonie Anglik rozegrał 12 meczów, zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę, potwierdzając swój duży potencjał. Jego postępy nie pozostają niezauważone przez inne wielkie marki w Anglii. Skrzydłowy znajduje się również na radarze Tottenhamu Hotspur, Chelsea, Manchesteru United oraz Newcastle United.

Eksperci porównują już wpływ młodego talentu do innych nastolatków, którzy w ostatnich miesiącach wyróżnili się w Premier League, takich jak Rio Ngumoha z Liverpoolu czy Max Dowman z Arsenalu. Według portalu Transfermarkt.de, wartość rynkowa Jeremy’ego Mongi wynosi obecnie 8 milionów euro. Piłkarz pochodzący z Coventry jest regularnie powoływany do reprezentacji Anglii do lat 16.