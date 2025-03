Manchester City chce piłkarza Realu. To ma być klucz do transferu

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Manchester City wykorzysta “dobre relacje”?

Eduardo Camavinga jest związany długoletnim kontraktem z Realem Madryt. Reprezentant Francji w listopadzie 2023 roku przedłużył umowę aż do 30 czerwca 2029 roku. Królewscy, przynajmniej w teorii, nie muszą martwić się o przyszłość 22-latka. Jednak coraz częściej mówi się o transferze pomocnika. W gronie zainteresowanych ekip media wymieniają m.in. Manchester City.

Obywatele bacznie monitorują sytuację Camavingi i w lecie spróbują przekonać Francuza do zmiany klubowych barw. Oczywiście nie będzie to proste. Także ze względu na potencjalny sprzeciw samego Realu lub wysoką kwotę odstępnego. Jednak jak informuje Florian Plettenberg, istnieje pewien “sposób”, który może ułatwić przeprowadzkę byłego gracza Rennes na Etihad.

Camavinga korzysta z usług agencji CAA Stellar, która ma silne powiązania z Manchesterem City i niedawno przeprowadziła transfer Omara Marmousha z Eintrachtu do Obywateli. Dobre relacje władz The Citizens z CAA Stellar mają pomóc w finalizacji przenosin reprezentanta Trójkolorowych do Premier League. W tej chwili jet on wyceniany na 80 milionów euro.