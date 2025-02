Manchester City zainteresowany młodym talentem. Może dojść do ciekawego transferu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola śledzi norweski talent

Saga transferowa wokół Sverre Nypana nabiera tempa, ale na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba będzie poczekać do lata. Norweski pomocnik zdecydował się opóźnić swój transfer do Premier League, żeby mieć więcej czasu na wybór najlepszego kierunku dla swojej kariery.

18-latek wzbudził w ostatnim czasie ogromne zainteresowanie angielskich klubów. Kluczowym czynnikiem dla pomocnika jest możliwość regularnej gry. Arsenal wierzy, że może zapewnić najlepsze warunki do rozwoju Norwega, a Mikel Arteta jest pewien, że ostatecznie dołączy do ekipy Kanonierów. Dodatkowo Martina Odegaard przekonuje swojego rodaka do wyboru zespołu z Emirates Stadium. Nowe informacje na temat przyszłości przekazał portal “GiveMeSport”.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Okazuje się, że Nypan znalazł się również w kręgu zainteresowań Manchesteru City. Pep Guardiola naciska na włodarzy klubu, żeby dopięli latem transfer Norwega. Transfer na Wyspy Brytyjskie mogłoby być ważnym krokiem w karierze nastolatka. Pomocnik od trzech reprezentuje barwy Rosenborga.

Młodzieżowy reprezentant swojego kraju w trakcie kariery strzelił już 13 goli i zanotował 11 asyst w 60 spotkaniach. Fachowy portal Transfermarkt.de wycenia Nypana na 12 mln euro. Jego kontrakt w norweskim zespole obowiązuje do końca grudnia 2026 roku.