Man City chce holenderskiego zawodnika. Oto kolejny cel transferowy

Manchester City w 2026 roku planuje transfer Givairo Reada z Feyenoordu Rotterdam - podał Fabrizio Romano. Bayern Monachium również prowadzi rozmowy w sprawie transferu prawego obrońcy.

Sportimage Ltd Na zdjęciu: Pep Guardiola

Givairo Read na radarze Manchesteru City

Manchester City plasuje się na drugiej pozycji w Premier League. Przed listopadową przerwą na kadrę zespół Pepa Guardioli wygrał cztery mecze z rzędu na wszystkich frontach. The Citizens pokonali m.in. Liverpool (3:0) oraz Borussię Dortmund (4:1). Mimo świetnych wyników, kataloński menedżer cały czas szuka wzmocnień, szczególnie na prawej stronie defensywy.

Według doniesień Fabrizio Romano, gigant z Etihad Stadium ma na celowniku Givairo Reada, holenderskiego obrońcę Feyenoordu Rotterdam. Man City od dawna poszukuje wszechstronnego i młodego prawego obrońcy, który mógłby w przyszłości uzupełnić lub zastąpić obecnych graczy na tej pozycji. Givairo Read imponuje swoimi występami w Eredivisie – jest dynamiczny i ofensywnie usposobiony.

Nie tylko angielski klub wykazuje zainteresowanie 19-letnim zawodnikiem. Bayern Monachium również prowadził niedawno rozmowy z przedstawicielami Feyenoordu i uważnie monitoruje rozwój kariery Reada. Holender aktywnie włącza się w akcje ofensywne swojego zespołu. W tym sezonie zanotował trzy asysty i zdobył jedną bramkę w 15 spotkaniach.

Kontrakt młodzieżowego reprezentanta Oranje obowiązuje do czerwca 2029 roku. Wiele wskazuje na to, że opuści Eredivisie już podczas letniego okna transferowego. Portal Transfermarkt.de wycenia Givairo Reada na kwotę 20 milionów euro.