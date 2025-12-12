Man City chce gwiazdę Bayernu Monachium. To byłby absolutny hit

Manchester City i Chelsea rozglądają się za doświadczonym obrońcą. Według portalu "TEAMtalk", w kręgu zainteresowań gigantów znajduje się Dayot Upamecano z Bayernu Monachium.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Dayot Upamecano na radarze Manchesteru City i Chelsea

Manchester City i Chelsea dołączyły do wyścigu o Dayota Upamecano z Bayernu Monachium. Oba kluby prowadziły wstępne rozmowy dotyczące ewentualnego transferu 27-letniego środkowego obrońcy na zasadzie wolnego transferu, o czym informuje „TEAMtalk”. Francuz jest jednym z trzech czołowych środkowych defensorów, którzy będą latem dostępni za darmo, obok Marca Guehiego z Crystal Palace i Ibrahimy Konate z Liverpoolu.

Enzo Maresca po kontuzji Leviego Colwilla przyznał, że klub potrzebuje wzmocnień w linii obrony w zimowym oknie transferowym. Także dyrektor sportowy The Citizens Hugo Viana poszukuje doświadczonego obrońcy, który wzmocni defensywę zespołu na najwyższym poziomie.

Upamecano znajduje się także w orbicie zainteresowań takich klubów, jak Liverpool, Real Madryt i Barcelona. Niemieckie media podkreślają, że obecnie możliwym scenariuszem jest podpisanie nowego kontraktu z Bawarczykami. Reprezentant Francji liczy przed wszystkim na solidną podwyżkę, która będzie odzwierciedlać jego rolę na Allianz Arenie.

Bawarski klub od lat skutecznie przekonuje swoje gwiazdy do pozostania w Monachium. W ciągu ostatnich miesięcy Bayern przedłużył kontrakty Alphonso Daviesa, Jamala Musiali i Joshuy Kimmicha, mimo lukratywnych ofert z całej Europy.

Upamecano występuje w barwach Bayernu od 2021 roku. Niemiecki gigant pozyskał francuskiego defensora z RB Lipsk za 42 miliony euro. Obecnie serwis Transfermarkt.de wycenia zawodnika na 60 milionów euro. W trwającym sezonie Francuz rozegrał 20 meczów, w których strzelił jednego gola.