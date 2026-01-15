Man City chce angielskiego pomocnika. Gigant szykuje głośny transfer

17:16, 15. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Manchester City i Manchester United uważnie obserwują Alexa Scotta z AFC Bournemouth - donosi portal "TEAMtalk". 22-letni pomocnik błyszczy w tym sezonie w Premier League.

Pep Guardiola
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Alex Scott rozchwytywany przez kluby w Premier League

Manchester City rozpoczął 2026 rok od trzech remisów w Premier League, ale w kolejnych spotkaniach pokazał się z dobrej strony. Obywatele rozbili Exeter City (10:1) w 1/32 finału Pucharu Anglii, a następnie pokonali Newcastle United (2:0) w pierwszym meczu 1/2 finału Pucharu Ligi Angielskiej.

Tymczasem w Manchesterze United po zwolnieniu Rubena Amorima decyzją klubu stery na ławce trenerskiej przejął Michael Carrick. Na liście życzeń obu angielskich gigantów znajduje się Alex Scott z AFC Bournemouth. 22-letni pomocnik imponuje formą w tym sezonie i przyciągnął uwagę czołowych klubów Premier League.

Pomocnik raczej nie opuści Bournemouth w styczniu. Klub z Vitality Stadium nie jest pod presją sprzedaży, a zawodnikowi pozostają jeszcze nieco ponad dwa lata obecnego kontraktu. W barwach Cherries Scott udowodnił swoją wartość i ma predyspozycje, żeby stać się solidnym środkowym pomocnikiem w Premier League. W obecnym sezonie zdobył dwa gole w 23 spotkaniach.

Według portalu Transfermarkt.de, wartość środkowego pomocnika szacowana jest na 30 milionów euro. Scott to były młodzieżowy reprezentant Anglii, który dołączył do Bournemouth latem 2023 roku z Bristol City. Łącznie na poziomie Premier League rozegrał już 64 spotkania.

