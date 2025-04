Man Utd zaskoczył wyborem nowego napastnika. To gwiazda Ligue 1

Manchester United poszukuje wzmocnień i jednym z głównych celów stał się Rayan Cherki z Olympique Lyon, donosi "Fichajes". Utalentowany 21-latek pasuje do wizji Rubena Amorima i może trafić na Old Trafford za rozsądną cenę.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Cherki priorytetem United? Francuski talent na liście życzeń Amorima

Manchester United myśli już o kolejnym sezonie i przebudowie zespołu pod wodzą Rubena Amorima. Na liście życzeń portugalskiego menedżera wysoko znajduje się Rayan Cherki. Zawodnik Olympique Lyon ma zaledwie 21 lat, a już jest uznawany za jednego z najbardziej ekscytujących graczy Ligue 1. Jego transfer ma być jednym z kroków ku odświeżeniu linii ataku Czerwonych Diabłów.

Cherki imponuje nie tylko techniką i dryblingiem, ale również liczbami. W obecnym sezonie notuje znakomite statystyki: 10 goli i aż 18 asyst w 37 występach. Takie wyniki, połączone z jego zdolnością do przełamywania linii obrony rywali, idealnie wpisują się w profil zawodnika, jakiego poszukuje Amorim – dynamicznego i potrafiącego zrobić różnicę w ostatniej tercji boiska.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Co ważne dla Manchesteru United, pozyskanie Cherkiego wydaje się realne finansowo. Francuskie media sugerują kwotę około 20 milionów funtów, choć jego klauzula może być bliższa 30 milionom euro. W dobie szalonych cen za młodych, perspektywicznych graczy, Czerwone Diabły postrzegają taką wycenę jako atrakcyjną okazję. Inwestycja w Cherkiego może się zwrócić wielokrotnie w przyszłości.

Dodatkowym atutem dla United jest niepewna sytuacja finansowa Olympique Lyon. Klub z Francji może być bardziej skłonny do negocjacji, by podreperować budżet. Manchester United zdaje sobie sprawę z zainteresowania innych klubów i dlatego rozpoczął już pierwsze rozmowy, by zapewnić sobie przewagę. Cherki jest postrzegany jako potencjalnie kluczowy element nowej układanki ofensywnej na Old Trafford.