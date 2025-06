Manchester United ustalił cenę za Jadona Sancho na poziomie 26 milionów euro. Według "Fichajes", Juventus jest najbardziej zdeterminowany, by pozyskać skrzydłowego, który nie figuruje w planach Rubena Amorima.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Sancho odejdzie z Manchesteru United.

Manchester United chce definitywnie zakończyć współpracę z Jadonem Sancho. 25-letni Anglik, sprowadzony w 2021 roku za ponad 85 milionów euro z Borussii Dortmund, nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Klub z Old Trafford ustalił cenę sprzedaży na poziomie 26 milionów euro i oczekuje konkretnych ofert. Najbliżej złożenia takiej propozycji jest Juventus.

Sancho nie zdołał odzyskać formy nawet podczas wypożyczenia do Chelsea w sezonie 2024/25. Choć zanotował 5 goli i 10 asyst w 42 meczach, jego występy nie przekonały londyńskiego klubu do jego wykupu. Wcześniejszy konflikt z Erikem ten Hagiem oraz obecny brak miejsca w planach Rubena Amorima oznaczają, że odejście jest przesądzone.

Zainteresowanie wykazuje również Napoli, które widzi w Sancho potencjalnego następcę Kvaratskhelii, sprzedanego do PSG. Jednak klub z Neapolu nie jest skłonny zapłacić pełnej kwoty, co daje przewagę Juventusowi. Bianconeri widzą w Angliku okazję do wzmocnienia skrzydeł bez nadwyrężania budżetu. Warto również przypomnieć, że Stara Dama była bardzo bliska tego transferu rok temu, ale gracz ostatecznie trafił na Stamford Bridge.

Sam Sancho również skłania się ku opuszczeniu Anglii. Zmiana otoczenia może pomóc mu odbudować karierę. Serie A, z bardziej taktycznym stylem gry i większą przestrzenią do rozwoju, może być idealnym miejscem na nowy start.

