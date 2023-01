Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Facundo Pellistri

Manchester United spotka się w tym tygodniu z agentami Facundo Pellistriego, aby omówić możliwość wypożyczenia, które ma na celu zwiększenie czasu gry młodego zawodnika Czerwonych Diabłów.

Manchester United chce wypożyczyć Pellistriego

Klub uważa, że młody zawodnik musi mieć więcej okazji do gry

Do takiego rozwiązania nie jest przekonany Ten Hag

Pellistri znów odejdzie na wypożyczenie do La Liga?

Jednym z klubem zainteresowanych pozyskaniem Facundo Pellistriego na zasadzie wypożyczenia jest Watford. 21-latek z pewnością miałby w tym klubie znacznie więcej okazji do pokazania się na placu gry. The Athletic informuje jednak, że młody talent nie jest zainteresowany przenosinami do Championship.

Według mediów, Pellistrim interesują się także hiszpańskie kluby, a jednym z nich jest Valencia, co byłoby znacznie ciekawszą opcją dla młodego zawodnika Czerwonych Diabłów.

Co ciekawe z władzami Manchesteru United nie do końca zgadza się Erik ten Hag, który nie jest pewny, czy wypożyczenie Pellistriego to najlepsze rozwiązanie. Jego zdaniem 21-latek mógłby mieć swój wkład w grę Czerwonych Diabłów w drugiej części sezonu.

– Widzę w nim przyszłość. Radzi sobie naprawdę dobrze i musimy zdecydować, co jest najlepsze. Robi ogromne postępy – mówił Ten Hag o Pellistrim po meczu z Charlton Athletic, w którym zadebiutował Urugwajczyk. Władze klubu chcą jednak przekonać menedżera, że oddanie go na wypożyczenie to najlepsze rozwiązanie.

Pellistri podpisał kontrakt z United w październiku 2020 roku, gdy został kupiony z klubu Penarol za dziewięć milionów funtów. Był już dwukrotnie wypożyczany do Alaves, gdzie mógł zaprezentować się na poziomie La Liga. Ma na swoim koncie 10 występów w reprezentacji Urugwaju, w tym trzy na mistrzostwach świata w Katarze.

