Manchester United jest zdeterminowany, aby sprowadzić latem Joao Nevesa. O piłkarza walczy także PSG. Wiceprezydent Benfiki zapewnia, że klub jest zmuszony do sprzedawania swoich największych talentów.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Joao Neves

Wielkie pieniądze za Nevesa. Co zrobi Man Utd?

Benfica słynie z rozwijania swoich talentów i sprzedawania ich za ogromne pieniądze do czołowych europejskich klubów. W przeszłości nie brakowało takich transferów, a latem zapowiada się na kolejne. Kandydatem do opuszczenia portugalskiego giganta jest Joao Neves. 19-latek rozgrywa świetny sezon i jest łączony z takimi potęgami, jak Manchester United czy Paris Saint-Germain.

Czerwone Diabły interesują się środkowym pomocnikiem od bardzo dawna. Mają jednak świadomość, że sprowadzenie go wiąże się z poważnym wydatkiem. W umowie Nevesa widnieje klauzula wykupu na poziomie 120 milionów euro. Benfica nie widzi innej możliwości transferu, niż jej aktywowanie. Piłkarzowi przygląda się także PSG, choć celuje przede wszystkim w graczy bardziej doświadczonych.

Wiceprezydent Benfiki Luis Mendes zapowiada to, co nieuniknione. Spodziewa się, że Neves latem zostanie wytransferowany, co jest tożsame z polityką sportową i finansową klubu.

– Benfica musi sprzedawać. Trzeba przeanalizować, co oferuje rynek i podjąć najlepszą decyzję. Ta decyzja nie została jeszcze dzisiaj podjęta, ale jesteśmy pod presją sprzedaży, ponieważ nasza sytuacja finansowa pozwala na generowanie tylko niewielkiej straty – mówi Mendes.