Man Utd i Arsenal powalczą o belgijską gwiazdę

IMAGO / Goal Sports Images Na zdjęciu: Charles De Ketelaere

Charles De Ketelaere błyszczy w Atalancie

Belg znów zwrócił uwagę wielkich klubów

Chcą go Man Utd i Arsenal

Charles De Ketelaere na radarze Man Utd i Arsenalu

Charles De Ketelaere to belgijski ofensywny pomocnik, który latem 2023 roku przeniósł się z Club Brugge do Milanu. Jednak w barwach Rossonerich piłkarz nie mógł się odblokować, co poskutkowało wypożyczeniem do Atalanty. W ekipie z Bergamo 23-latek odzyskał dawny blask i wiele wskazuje na to, że zostanie wykupiony.

W sezonie 2023/2024 Charles De Ketelaere rozegrał łącznie 33 mecze, zdobył w nich 10 goli i zanotował 7 asyst. To naprawdę solidny bilans, jak na piłkarza, który rywalizuje na poziomie Serie A i Ligi Europy.

Według portalu One Football uważnie sytuację Belga monitorują Manchester United i Arsenal. Giganci Premier League zdają sobie sprawę, że piłkarz może przejść do Atalanty, ale nie oznacza to, że niedługo potem znów zostanie sprzedany za jeszcze wyższą cenę.