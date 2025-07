Garnacho na wylocie z Man Utd? Sprawa nabiera tempa

Alejandro Garnacho to jeden z graczy, nie znajdujący się w planach Rubena Amorima w Man Utd. Możliwe jednak, że piłkarz nadal będzie kontynuował karierę w Premier League

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho może zamienić Manchester United na Chelsea

Alejandro Garnacho według informacji serwisu talkSPORT znalazł się na radarze Chelsea. Londyński klub niezmiennie koncentruje swoją strategię transferową na pozyskiwaniu młodych talentów, którzy mogą wzmocnić zespół zarówno tu i teraz, jak i w przyszłości. 21-letni Argentyńczyk idealnie wpisuje się w ten profil.

Według źródła, The Blues mieli już podjąć pierwsze kroki w celu rozeznania się w sprawie potencjalnego transferu. Transakcja może być jednak trudna do zrealizowania. Manchester United oczekuje za zawodnika około 46 milionów euro. To niemała kwota, jednak Chelsea już wcześniej była skłonna płacić podobne sumy za młodych, obiecujących graczy. Tym samym klub z Londynu pokazał, że jest w stanie takie sumy inwestować.

Garnacho ma obecnie kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku. W poprzednim sezonie wystąpił łącznie w 58 meczach, zdobył 11 bramek i zaliczył 10 asyst. W przypadku przeprowadzki do Chelsea, mógłby rywalizować o miejsce w składzie m.in. z Jamie Gittensem, którego wartość rynkowa wynosi około 50 milionów euro.

Nowy sezon ligi angielskiej startuje już 15 sierpnia. Londyńska drużyna natomiast swój pierwszy mecz rozegra w niedzielę 17 sierpnia, mierząc się u siebie z Crystal Palace. Mecz zacznie się o godzinie 15:00.

Czytaj także: Real Madryt patrzy na Liverpool. Transferowy sygnał już wysłany