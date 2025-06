Antony po wypożyczeniu w Realu Betis wróci do Manchesteru United. Na Old Trafford chcą się go pozbyć, więc czekają na oferty. Jak podaje UOL Esporte negocjację ws. transferu rozpoczął Juventus.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Antony

Antony zagra w Serie A?! Juventus rozpoczął negocjacje z Man Utd

Manchester United ponownie musi znaleźć klub, który zdecyduje się przyjąć ich zawodnika. Antony niemal od razu po zatrudnieniu Rubena Amorima został skreślony przez Portugalczyka. Z tego względu zimą udał się na wypożyczenie do Realu Betis, gdzie imponował formą nie tylko w rozgrywkach ligowych, ale również w europejskich pucharach. Z Andaluzyjczykami dotarł nawet do finału Ligi Konferencji.

W hiszpańskim zespole, mimo że rozegrał 26 spotkań, zdobywając 9 goli i notując 5 asyst, na pewno nie zostanie. Po krótkim urlopie wróci do Manchesteru United, lecz nie zostanie tam długo. Wiele wskazuje na to, że Brazylijczyk przeprowadzi się na Półwysep Apeniński.

Najnowsze wieści portalu UOL Esporte sugerują, że Antony znalazł się w orbicie zainteresowań czołowego klubu z Serie A. Co więcej, chętny na zakup skrzydłowego rozpoczął już rozmowy z Czerwonymi Diabłami. O transfer 25-latka zabiega Juventus.

Stara Dama uważa, że Antony świetnie odnajdzie się we włoskiej lidze. Ponadto widzą w nim idealnego kandydata do zastąpienia Francisco Conceicao. Portugalczyk był tylko wypożyczony do Turynu, lecz lada moment wróci do FC Porto.

Antony przeniósł się do Man United z Ajaksu, podążając śladem Erika ten Haga. Czerwone Diabły zapłaciły za niego niemal 100 milionów euro. Dla zespołu z Old Trafford rozegrał 96 spotkań, w których zdobył 12 goli i zaliczył 5 asyst.