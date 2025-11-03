Man Utd chce byłego piłkarza Barcelony! W Katalonii totalnie zawiódł

Vitor Roque odzyskał formę w barwach Palmeiras po nieudanym roku w Hiszpanii. Według „Sports Illustrated” napastnika obserwuje Manchester United, który rozważa ofertę opiewającą na 50 milionów euro.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United monitoruje sytuację Vitora Roque

Vitor Roque przeżywa prawdziwe odrodzenie. Po trudnym okresie w Barcelonie i krótkim epizodzie w Betisie brazylijski napastnik wrócił do ojczyzny, by odbudować się w Palmeiras. Decyzja okazała się trafna. 19-latek znów imponuje skutecznością i poprowadził swój zespół do finału Copa Libertadores.

Według „Sports Illustrated”, jego występy nie przeszły bez echa. Manchester United uważnie śledzi rozwój zawodnika i jest gotów złożyć ofertę wartą około 50 milionów euro. W Anglii Roque postrzegany jest jako napastnik z ogromnym potencjałem i przyszły reprezentant Brazylii.

Dla Barcelony, która sprzedała go w 2025 roku, powrót Brazylijczyka do formy ma również wymiar finansowy. Klub otrzymał za niego 25,5 miliona euro plus pięć w bonusach, ale zachował 20 procent praw do przyszłej sprzedaży. Oznacza to, że w przypadku transferu za 50 milionów Blaugrana zainkasuje 10 milionów euro.

Blaugrana może zarobić też szybciej. Jeśli Palmeiras zdobędzie Copa Libertadores, do kasy klubu trafi dodatkowy milion euro. W Katalonii panuje przekonanie, że przy większej cierpliwości Vitor Roque mógłby rozwinąć się w Barcelonie, jednak teraz priorytetem jest maksymalizacja przyszłych zysków z jego transferu.

Tymczasem sam piłkarz skupia się wyłącznie na grze. Nie zamierza wracać do Europy przed zakończeniem sezonu. Chce dokończyć kampanię w Palmeiras i dopiero latem rozważyć nowy krok w karierze, o ile znajdzie się klub, który porozumie się z brazylijskim gigantem.

Zobacz również: Szczęsny nie potrafi pomóc Barcelonie. Problem ciągnie się od tygodni