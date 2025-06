Man Utd według różnych doniesień miał latem zakończyć współpracę z jednym ze swoich bramkarzy. Okazuje się jednak, że Ruben Amorim darzy go zaufaniem, podaje Fichajes.net.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Andre Onana wciąż z zaufaniem od Rubena Amorima

Man Utd w trakcie letniej sesji transferowej ma się zmienić na kilku pozycjach. W każdym razie wygląda na to, że do większych rotacji nie dojdzie między słupkami. Informacje na ten temat podał portal Fichajes.net.

Źródło daje do zrozumienia, że Andre Onana wciąż może liczyć na zaufanie od Rubena Amorima. Tym samym Kameruńczyk ma być wciąż kluczową postacią w ekipie z Old Trafford, mimo że głosy w szatni w tej sprawie są podzielone.

Oglądaj skróty meczów Premier League

29-letni bramkarz trafił do Man Utd w lipcu 2023 roku z Interu Mediolan za ponad 50 milionów euro. Od tego czasu jest pod lupą kibiców. W ostatniej kampanii wystąpił łącznie w 50 spotkaniach, w których puścił 65 goli. Z kolei w 11 spotkaniach zachował czyste konto. Na boisku spędził ponad 4560 minut.

Amorim wciąż wykazuje przekonanie, że Onana to idealny kandydat do budowania drużyny od tytułu. Wpływ na to ma mieć sprawność techniczna i duża umiejętność gry nogami zawodnika. Portugalski trener jednocześnie ma jasny plan, aby budować zespół według konkretnego modelu taktycznego.

Man Utd aktualnie jest w trakcie okresu urlopowego. Tymczasem w lipcu Czerwone Diabły rozegrają kilka spotkań kontrolnych. Zmierzą się między innymi z Leeds United, West Hamem United czy Bournemouth. Z kolei nową kampanię ligową ekipą z Old Trafford zacznie 16 sierpnia.

Zobacz także: Liverpool wygrywa wyścig o gwiazdę. Wirtz miał bardziej lukratywną opcję