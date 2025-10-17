Man United zarzucił sieć na wielki talent Realu Madryt

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Endrick celem Manchesteru United

Manchester United nie wygląda najlepiej na początku obecnego sezonu. W związku z tym coraz głośniej mówi się o możliwych ruchach transferowych tego klubu podczas zbliżającego się zimowego okienka. Włodarze z Old Trafford chcą wzmocnić skład, by poprawić wyniki i jeszcze powalczyć o sukcesy w trwającej kampanii. Niewykluczone, że Czerwone Diabły zdecydują się na sprowadzenie młodego napastnika, którego zadaniem byłoby poprawienie skuteczności w ekipie prowadzonej przez Rubena Amorima.

Jak informuje brytyjski serwis „Daily Briefing”, Manchester United planuje bowiem podjąć rozmowy z Realem Madryt w sprawie pozyskania Endricka. 19-letni Brazylijczyk, uważany za jeden z największych talentów swojego pokolenia, zwrócił uwagę klubu rywalizującego na co dzień w Premier League. Zdolny snajper nie może liczyć na regularne występy pod wodzą Xabiego Alonso, dlatego Królewscy rozważają wypożyczenie go do innej drużyny w styczniu, by ten mógł nabrać niezbędnego doświadczenia i rytmu meczowego.

Wydaje się, że 14-krotnemu reprezentantowi Brazylii, który marzy o wyjeździe na mundial 2026, łatwiej byłoby o minuty właśnie na Old Trafford. Sytuację wychowanka Palmeiras bacznie obserwują również Olympique Marsylia, Juventus, West Ham United, Real Sociedad oraz Valencia. Endrick, sprowadzony przez Real za około 50 milionów euro, w koszulce madryckiego zespołu rozegrał dotąd 37 spotkań, zdobył 7 bramek i zanotował 1 asystę. Transfer do Anglii mógłby okazać się kluczowy dla dalszego rozwoju jego kariery.