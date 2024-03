Imago / Marco Canoniero Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Teun Koopmeiners może trafić do Premier League

Manchester United monitoruje sytuację Holendra

Pomocnik był obserwowany przez skautów Czerwonych Diabłów podczas meczu z Juventusem

Skauci Man United obecni na meczu Koopmeinersa

Manchester United przejdzie w letnim oknie transferowym małą rewolucję kadrową. Z klubem ma pożegnać się spora część obecnego składu, a to wiąże się z tym, że na Old Trafford zobaczymy również nowe twarze. Jednym z piłkarzy, który jest łączony z transferem do Czerwonych Diabłów jest Teun Koopmeiners.

Jak poinformował dziennikarz Nicolo Schira skauci angielskiego klubu byli obecni na meczu Juventus – Atalanta. Ich celem była obserwacja na żywo z wysokości trybun gry holenderskiego pomocnika. 26-letni gracz środka pola z całą pewnością wywarł na nich spore wrażenie, bowiem dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Teun Koopmeiners w Atalancie gra sezonu 2021/2022, gdy trafił na Półwysep Apeniński z AZ Alkmaar za 14 milionów euro. W tym sezonie reprezentant Holandii wystąpił w 33 meczach, w których strzelił 12 bramek i zaliczył 4 asysty.

Poza Manchesterem United transferem Holendra są zainteresowane również inne kluby takie jak Liverpool, Newcastle czy Juventus.