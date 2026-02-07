Man United szuka nowego pomocnika. Nieoczywisty kandydat

Paul Marriott / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Wilfred Ndidi łączony z Manchesterem United

Manchester United podczas najbliższego letniego okienka transferowego niemal na pewno sprowadzi nowego pomocnika. W ekipie Czerwonych Diabłów potrzebne są bowiem solidne wzmocnienia w środku pola, ponieważ obecna kadra nie zawsze gwarantuje odpowiednią jakość i stabilność. Klub z Old Trafford analizuje różne opcje dostępne na rynku, szukając piłkarza, który podniesie poziom rywalizacji w drugiej linii.

Dotychczas z przeprowadzką do Manchesteru byli łączeni tacy zawodnicy jak Adam Wharton (Crystal Palace), Carlos Baleba (Brighton & Hove Albion) czy Elliot Anderson (Nottingham Forest), jednak żaden z tych tematów nie jest jeszcze przesądzony. United chcą dokładnie przemyśleć ruchy, aby odpowiednio przygotować się na kolejny sezon.

Angielski klub może postawić na mniej oczywistego kandydata, a mianowicie na Wilfreda Ndidiego. Jak informuje Ben Jacobs z portalu „GiveMeSport”, Manchester United już zimą pytał o nigeryjskiego piłkarza, który aktualnie przywdziewa koszulkę Besiktasu Stambuł.

Niewykluczone, że temat tej transakcji wróci po zakończeniu trwającej kampanii, kiedy otworzy się letni rynek transferowy. W grę podobno wchodzi wypożyczenie z opcją wykupu za około 12 milionów euro, co byłoby bardzo korzystnym rozwiązaniem dla obu stron.

29-letni pomocnik z powodzeniem występuje w barwach tureckiego zespołu od sierpnia 2025 roku, kiedy przeprowadził się nad Bosfor za 8 milionów euro z Leicester City, z którym spadł do Championship. Ndidi w aktualnym sezonie rozegrał 18 meczów, zdobył 1 bramkę i zaliczył 1 asystę. Jego umowa z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.