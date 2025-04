Man United może sprzedać niewypał transferowy. Romano nie ma wątpliwości

Rasmus Hojlund nie spełnia oczekiwań w Manchesterze United. Jak informuje Fabrizio Romano napastnik latem może pożegnać się z klubem. Prawdopodobnie wróci do Serie A.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Hojlund na wylocie, kluby z Serie A usiądą do rozmów z Man United

Manchester United ma konkretny plan na nadchodzące lato. Głównym celem będzie pozyskanie bramkostrzelnego napastnika. Obecni snajperzy, czyli Joshua Zirkzee i Rasmus Hojlund nie spełniają oczekiwań zarówno zarządu, jak i trenera zespołu.

W przypadku reprezentanta Danii wszystko wskazuje na to, że jego przygoda na Old Trafford dobiega końca. Hojlund został okrzyknięty niewypałem transferowym, a Czerwone Diabły mogą chcieć wykorzystać zainteresowanie piłkarzem i pozbyć się go, aby odzyskać część zainwestowanych pieniędzy. W 2023 roku zapłacili za niego ponad 70 milionów euro.

Oglądaj skróty meczów Premier League

O przyszłości 22-latka poinformował Fabrizio Romano. Ceniony dziennikarz zdradził, że jeśli Manchester United sprowadzi nową “dziewiątkę”, to Hojlund może zostać wystawiony na sprzedaż. Co więcej, zdradził kierunek, jaki może obrać piłkarz. Z jego informacji wynika, że Duńczykiem interesują się kluby z Serie A. Warto dodać, że w przeszłości młody snajper grał w barwach Atalanty.

Trwające rozgrywki to nie tylko słaba postawa Manchesteru United, który plasuje się na 13. miejscu w Premier League, ale także samego piłkarza. Hojlund rozegrał 41 spotkań, zdobywając zaledwie 8 goli, z czego tylko 3 na ligowych boiskach.