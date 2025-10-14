Man United rusza po Bellinghama! Hit transferowy blisko

Manchester United uważnie monitoruje sytuację Jobe'a Bellinghama. Anglik nie jest zadowolony z pobytu w Borussii Dortmund. Niewykluczone, że zimą zmieni klub - informuje Bild.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Jobe Bellingham łączony z Man United

Manchester United w ostatnim oknie transferowym szukał środkowego pomocnika. Pod koniec sierpnia starali się sprowadzić Carlosa Balebę z Brighton & Hove Albion. Żądania finansowe klubu z Premier League skutecznie odstraszyły Czerwone Diabły. Kameruńczyk był dostępny, ale za ponad 100 milionów. W efekcie plan zakupu piłkarza do środka pola został odłożony w czasie.

W międzyczasie media wymieniają kolejnych kandydatów, którzy są na liście życzeń. Wśród nich można wymienić takich graczy jak m.in. Adam Wharton, Elliott Anderson, Aleksandar Pavlović czy Ruben Neves. Do tego grona dołączył także Jobe Bellingham.

Z informacji, jakie przekazał dziennik Bild, wynika, że Bellingham nie jest zadowolony z pobytu w Borussii Dortmund. Anglik gra mniej niż mu obiecano, a na dodatek ani razu nie wystąpił przez pełne 90 minut. Do tej pory uzbierał jedynie 301 minut w 9 meczach.

Młodszy z braci Bellingham trafił do Dortmundu przed startem Klubowych Mistrzostw Świata. Wcześniej grał na wyspach w barwach Sunderlandu. Warto dodać, że poszedł w ślady starszego brata, ponieważ Jude również grał w Borussii w latach 2020-2023.

Zainteresowanie 20-letnim pomocnikiem wykazał nie tylko Manchester United. Sytuacje piłkarza uważnie obserwuje również Crystal Palace. Jeśli Jobe Bellingham nadal nie będzie zadowolony z pobytu w niemieckim klubie, niewykluczone, że w styczniu zmieni otoczenie.