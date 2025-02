Man United rozważa transfer weterana. W dzień meczu pije trzy puszki Red Bulla

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Jamie Vardy pod lupą Man United, hit transferowy przed końcem kariery?

Manchester United od lat szuka napastnika, który nawiąże skutecznością do takich zawodników jak Wayne Rooney czy Robin van Persie. Obecnie w składzie Czerwonych Diabłów rolę dziewiątek na zmianę pełnią Rasmus Hojlund i Joshua Zirkzee. Natomiast skuteczność obu piłkarzy woła o pomstę do nieba. Łącznie młodzi snajperzy mają zaledwie 12 bramek w bieżącym sezonie.

Ze względu na brak skuteczności Man United rozważa latem transfer kolejnego napastnika. Głównym celem ma być Viktor Gyokeres, lecz problemem może być brak gry w Lidze Mistrzów. Szwed wyraził się jasno, że chce dołączyć do klubu, który walczy o najważniejsze trofea.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Innym kandydatem ma być Benjamin Sesko. Natomiast w przypadku Słoweńca większe prawdopodobieństwo, że obierze kierunek na Londyn, wybierając ofertę Arsenalu. Dlatego w gabinetach na Old Trafford zerkają w stronę zawodników, którym latem wygasa kontrakt.

Jak podaje The Athletic w Premier League jest dwóch zawodników, którym wygasają niebawem kontrakty. Pierwszy z nich to Dominic Calvert-Lewin z Evertonu. Z kolei druga opcja to totalne zaskoczenie, ponieważ z Manchesterem United łączony jest Jamie Vardy. Anglik ma 38 lat i jest coraz bliżej zakończenia kariery. Mimo to Leicester wciąż może liczyć na jego skuteczność. W tym sezonie ma 8 bramek w 23 meczach.

Vardy to legenda Leicester, a mimo upływających lat wciąż udowadnia swoją wartość. Na wyspach znany jest również ze swoich przedmeczowych rytuałów. W jednym z wywiadów zdradził, że w dzień meczu wypija trzy puszki Red Bulla, podwójne espresso oraz je omlet z serem i szynką. Być może to jego przepis na długowieczność i dobrą formę.