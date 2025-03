Man United chce przebudować środek pola. Na radarze gracz Borussii Dortmund

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Felix Nmecha na radarze Manchesteru United

Manchester United musi dokonać dużych zmian jeśli chce wrócić do gry o najwyższe cele w Premier League. Latem przebudowę czeka środek pola. W najbliższym oknie transferowym klub opuści na pewno Christian Eriksen, a pod znakiem zapytania stoi przyszłość m.in. Casemiro. W ostatnich tygodniach media w kontekście transferu do innego zespołu wymieniają również Kobbiego Mainoo.

Wygasający kontrakt Eriksena oraz możliwe transfery wychodzące powodują, że zarząd Czerwonych Diabłów musi poszukać nowych pomocników. Z informacji dziennika Bild wynika, że w kuluarach klubu coraz częściej pada nazwisko piłkarza Borussii Dortmund.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Z przeprowadzką na Old Trafford łączony jest Felix Nmecha. 24-letni środkowy pomocnik ma za sobą pewne doświadczenia w Anglii. Jako junior dorastał w akademii Manchesteru City, skąd w 2021 roku przeniósł się do VfL Wolfsburg. Borussia Dortmund wykupiła go po dwóch latach spędzonych w Bundeslidze za 30 milionów euro.

Na Signal Iduna Park reprezentant Niemiec uważany jest za ważnego piłkarza. W związku, z czym kierownictwo BvB niechętnie zgodzi się na sprzedaż obiecującego gracza. Niemniej jednak rozstanie z Nmechą może wymusić brak awansu do Ligi Mistrzów. Aktualnie podopieczni Nico Kovaca zajmują odległe 11. miejsce w Bundeslidze. Brak gry w najbardziej elitarnych rozgrywkach piłkarskich może być okazją dla Manchesteru United, aby pozyskać zawodnika. Anglicy są w stanie zaoferować ok. 40 milionów euro.

W tym sezonie Nmecha wystąpił w 27 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy gole i zaliczył dwie asysty.