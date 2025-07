Manchester United złożył ofertę za Martineza. Jest odpowiedź Aston Villi

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Emiliano Martinez

Aston Villa odrzuciła ofertę Manchesteru United

Manchester United jeszcze przed startem nowego sezonu w Premier League stracił podstawowego bramkarza. Andre Onana na jednym z treningów doznał kontuzji. Uraz mięśnia dwugłowego uda wyklucza go z udziału w tournée przedsezonowym w USA. Problemy zdrowotne Kameruńczyka sprawiły, że Czerwone Diabły rozglądają się za nowym golkiperem. Jedną z opcji ma być Emiliano Martinez.

Z najnowszych ustaleń serwisu Daily Mail wynika, że w ubiegły weekend do Aston Villi trafiła oferta za argentyńskiego bramkarza. Manchester United zaproponował wypożyczenie mistrza świata. Propozycja została jednak bardzo szybko odrzucona.

The Villans są gotowi, aby sprzedać Martineza, który cieszy się sporym zainteresowaniem. Natomiast zadowoli ich kwota w wysokości 40 milionów funtów. Klub z Old Trafford ze względu na wiek golkipera wycofał się z rozmów, ponieważ nie chce płacić tak dużej sumy.

Oprócz Manchesteru United w mediach pojawiały się także informacje łączące reprezentanta Argentyny z przeprowadzką do Galatasaray. Na ten moment temat transferu do Turcji jednak ucichł. W minionym sezonie Martinez rozegrał 53 mecze, w których 16 razy zachował czyste konto. Z Aston Villą związany jest od 2020 roku, gdy za ok. 17 mln euro odszedł z Arsenalu.