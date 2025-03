Man United ma szansę pozyskać gwiazdę Barcelony! Promocyjna oferta

FC Barcelona rozważa przyjęcie oferty za Frenkiego De Jonga w wysokości ok. 40 milionów euro. Okazję do podpisania kontraktu z gwiazdą dostał Manchester United - informuje Caughtoffside.com.

Frenkie De Jong w Man United? Wystarczy ok. 40 mln euro

Manchester United latem będzie szukał wzmocnień w środku pola. Ruben Amorim oczekuje przybycia nowych zawodników, którzy będą pasować do jego systemu gry. Okazuje się, że istnieje szansa, iż Portugalczyk dostanie piłkarza, o którym przez ostatnie lata marzył Erik ten Hag. W brytyjskich mediach powrócił temat potencjalnego transferu Frenkiego De Jonga do zespołu z Old Trafford.

W Anglii i Hiszpanii o transferze 27-latka do Manchesteru United pisano przez kilka ostatnich lat. O sprowadzenie pomocnika zabiegał Erik ten Hag, który zna się z piłkarzem za czasów wspólnej pracy w Ajaksie Amsterdam. Ostatecznie nigdy nie doszło do ponownego spotkania, lecz w najbliższych miesiącach De Jong w końcu może zostać Czerwonym Diabłem.

Z informacji portalu Caughtoffside.com wynika, że Manchester United to jeden z kilku klubów, który otrzymał możliwość podpisania kontraktu z De Jongiem. Ich zdaniem FC Barcelona zadowoli się ofertę w wysokości 35-40 milionów euro. O jego dostępności na rynku transferowym poinformowane zostały również takie zespoły jak Manchester City, Liverpool, Arsenal czy Chelsea.

Obecna umowa De Jonga z Barceloną wygasa w czerwcu 2026 roku. Aktualnie trwają rozmowy nad przedłużeniem kontraktu, lecz Holender wciąż nie zaakceptował propozycji Katalończyków. W Blaugranie rozegrał jak dotąd 242 spotkania, strzelając 19 goli.