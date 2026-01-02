Man United obserwuje francuski duet. Jeden z nich to duży talent

Manchester United szuka zawodników, którzy mogą wzmocnić zespół. Pod obserwacją znalazło się dwóch Francuzów. Jak donosi Sky Sports są nimi Jeremy Jacquet i Jean-Philippe Mateta.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Jacquet i Mateta na liście życzeń Man United

Manchester United potrzebuje wzmocnień, aby głębie składu w pierwszym zespole była zdecydowanie większa. Obecnie ze względu na kontuzje oraz Puchar Narodów Afryki w obozie Czerwonych Diabłów są poważne braki. Dowodem tego jest chociażby ostatni mecz w lidze z Wolverhampton. Aż 7 z 20 zawodników w kadrze meczowej to byli piłkarze drużyn młodzieżowych.

Ruben Amorim potrzebuje na pewno defensywnego pomocnika. Zawodnik na pozycję numer sześć to zdecydowany priorytet transferowy. Natomiast pod obserwacją są także gracze na inne pozycje, o czym świadczą informacje z serwisu Sky Sports.

Na liście życzeń mieli znaleźć się Jeremy Jacquet i Jean-Philippe Mateta, czyli dwaj francuscy piłkarze. Szczególnie uwagę przykuwa młodszy z nich, czyli Jacquet, obrońca Rennes. 20-latek uważany jest za wielki talent, więc nie dziwi, że walczą o niego topowe kluby. Z racji tego pozyskanie go nie będzie wcale łatwym zadaniem. Zwłaszcza, że Czerwone Diabły nie grają w Lidze Mistrzów.

W przypadku Matety zainteresowanie Man United to nic nowego. Już latem pojawiały się doniesienia, że klub z Old Trafford chce pozyskać 28-latka. Wtedy Crystal Palace odrzucało oferty na poziomie 50 milionów euro. Trzeba jednak zaznaczyć, że napastnik to nie będzie priorytetowa pozycja do wzmocnienia. Natomiast nie można wykluczyć, że latem przy korzystnej cenie może trafić do klubu.