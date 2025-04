Man United znalazł następcę Onany? Klub chce bramkarza za 60 mln euro

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Kaua Santos na celowniku Manchesteru United

Manchester United ma w tym sezonie poważne problemy na pozycji bramkarza. Zarówno Andre Onana, jak i Altay Bayindir nie pokazują się z najlepszej strony. Onana kilkukrotnie już zawodził zespół swoimi błędami.

W związku z tym United rozgląda się za nowym golkiperem. Kameruńczyk sprowadzony przez Erika ten Haga ma latem pożegnać się z klubem, ponieważ Ruben Amorim stracił już do niego cierpliwość.

Kaua Santos wyrósł w tym sezonie na jednego z najlepszych młodych bramkarzy Bundesligi. Występy golkipera Eintrachtu Frankfurt przyciągnęły uwagę największych klubów w Europie.

22-latek dołączył do niemieckiego zespołu z Flamengo w 2023 roku i początkowo grał w rezerwach. W Bundeslidze zadebiutował we wrześniu 2024 roku i od tamtej pory rozegrał dziewięć ligowych spotkań, imponując refleksem i spokojem między słupkami. W trzech meczach zachował czyste konto. Do tego wystąpił także w czterech spotkaniach w Lidze Europy.

Manchester United miał już skontaktować się z Eintrachtem w sprawie dostępności bramkarza. Santos niedawno przedłużył kontrakt do czerwca 2030 roku. Według doniesień klub oczekuje za młodego Brazylijczyka 60 milionów euro.

