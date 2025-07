Manchester United musi obejść się smakiem. Ten piłkarz nie jest na sprzedaż

Manchester United szuka na rynku transferowym nowego napastnika. Z listy kandydatów skreślony został kolejny piłkarz. Ollie Watkins jest nie ruszenia w Aston Villi - informuje The Telegraph.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ollie Watkins zostanie w Aston Villi, Man United musi szukać dalej

Manchester United miał w poprzednim sezonie duże problemy jeśli chodzi o skuteczność napastników. Rasmus Hojlund i Joshua Zirkzee kompletnie rozczarowali, nie spełniając pokładanych w nich nadziei. Obaj piłkarze łącznie zdobyli zaledwie 17 goli. W związku z tym podjęto decyzję, że latem na Old Trafford musi trafić nowy napastnik. Jak dotąd poszukiwania nie idą zbyt dobrze.

Na liście życzeń przed startem okna transferowego widniały takie nazwiska jak Viktor Gyokeres, Victor Osimhen czy Benjamin Sesko. Ten pierwszy trafił do ligowego rywala, czyli Arsenalu. Drugi woli kontynuować karierę w Turcji, zaś trzeci jest łączony z Newcastle.

Ostatnio w kręgu zainteresowania znalazł się również Ollie Watkins. Reprezentant Anglii od kilku lat gra w barwach Aston Villi, gdzie zdobył 87 goli w 223 meczach. Manchester United według informacji The Telegraph złożył zapytanie ws. dostępności piłkarza i szacowanej kwoty. Okazuje się jednak, że ten transfer nie dojdzie do skutku. Odpowiedź The Villans sugeruje, że 29-latek nie jest na sprzedaż.

Czerwone Diabły aktualnie przebywają w Stanach Zjednoczonych, gdzie w niedzielę rozegrają pierwsze spotkanie w trakcie tournée. Podopieczni Rubena Amorima zmierzą się z West Hamem United. Później czeka ich starcie z Bournemouth i Evertonem. Po powrocie do Anglii zmierzą się jeszcze towarzysko z Fiorentiną.