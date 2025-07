Alejandro Garnacho chce zostać w Premier League i grać w Lidze Mistrzów - informuje Sky Sports. Oznacza to, że w grę wchodzi transfer do takich drużyn jak Arsenal, Chelsea, Liverpool czy Man City.

Alejandro Garnacho chce trafić do klubu, który gra w Lidze Mistrzów

Manchester United w ostatnim czasie pozbył się kilku wychowanków. Z Old Trafford pożegnali się m.in. Scott McTominay i Marcus Rashford. Środkowy pomocnik zdecydował się wybrać ofertę Napoli, zaś skrzydłowy został wypożyczony do FC Barcelony. Jeszcze w trwającym oknie transferowym klub opuści kolejny piłkarz, który pierwsze kroki stawiał w akademii Czerwonych Diabłów.

Alejandro Garnacho, bo o nim mowa został skreślony przez Rubena Amorima. Portugalczyk przejął stery w klubie w listopadzie ubiegłego roku i wprowadza sporo zmian w kadrze pierwszego zespołu. 21-latek nie zdołał go do siebie przekonać, przez co musi szukać nowego klubu. Sky Sports ujawnił, że reprezentant Argentyny chce kontynuować karierę w Premier League.

Najnowsze informacje sugerują, że Garnacho nie tylko chce zostać w Anglii, ale jego celem jest gra w Lidze Mistrzów. Oznacza to, że bierze pod uwagę transfer do topowych klubów w lidze. Awans do Ligi Mistrzów wywalczyły takie zespoły jak: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle i Tottenham. Niewykluczone, że jeden z nich zdecyduje się na pozyskanie utalentowanego piłkarza.

Garnacho trafił do akademii Manchesteru United z młodzieżowych drużyn Atletico Madryt. W seniorskim zespole zadebiutował w 2022 roku, a łącznie rozegrał w klubie 144 mecze, w których zdobył 31 goli.