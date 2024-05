Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Wymiana na linii Man United – Atletico, Greenwood za Joao Felixa

Manchester United przed rozpoczęciem okna transferowego przygląda się potencjalnym zawodnikom, którzy mogą wzmocnić zespół. Wiadomo już, że do klubu po przerwie wróci Mason Greenwood. Anglik ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Getafe, a po powrocie do Anglii nie może liczyć na miejsce w składzie Czerwonych Diabłów. Władze drużyny z Old Trafford oddając 22-latka, mogą pozyskać jedną z gwiazd hiszpańskiej ligi.

Jak informuje dziennikarz Jeremy Cross z portalu Daily Star, hiszpański klub myśli nad wymianą graczy. Do Atletico Madryt trafić miałby Mason Greenwood. Z kolei w drugą stronę powędrowałby Joao Felix. Co prawda Portugalczyk przez ostatnie dwanaście miesięcy był wypożyczony do FC Barcelony, ale latem wróci do stolicy Hiszpanii. Duma Katalonii nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji ws. wykupu piłkarza.

Joao Felix w zakończonym sezonie wystąpił w barwach FC Barcelony w 44 meczach, w których strzelił 10 goli i zaliczył 6 asyst. Mason Greenwood, który również grał na hiszpańskich boiskach, może pochwalić się identyczną liczbą bramek i asyst. Aczkolwiek osiągnął to w 36 spotkaniach.

Nie wiadomo, jak na grę w Manchesterze United zareaguje Joao Felix. Reprezentant Portugalii z pewnością chciałby występować na poziomie Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły ze względu na rozczarowującą postawę w lidze nie wywalczyli prawa gry w Champions League. W przyszłym sezonie podopieczni Erika ten Haga wystąpią w rozgrywkach Ligi Europy.