Man United celuje w hit transferowy! Gwiazda Serie A do wzięcia za darmo

Dusan Vlahović ma ważny kontrakt tylko do czerwca 2026 roku. Na ten moment nie wiadomo czy napastnik zostanie w Juventusie. Jak podaje La Gazzetta dello Sport, transferem piłkarza interesuje się Man United.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Dusan Vlahović w kręgu zainteresowań Man United

Manchester United przez ostatnie lata nie mógł trafić z transferem odpowiedniego napastnika. Najpierw rozczarował Rasmus Hojlund, a następnie oczekiwań nie spełnił Joshua Zirkzee. Niedawno na Old Trafford pojawił się kolejny nowy piłkarz, grający na dziewiątce – Benjamin Sesko. Słoweniec jak dotąd spisuje się słabo, ponieważ w pięciu meczach nie zdobył ani jednego gola.

Władze klubu są gotowe, aby za rok ruszyć po jeszcze jednego napastnika. Tym razem chcą wykorzystać nadarzającą się okazję, ponieważ ich cel będzie do wzięcia za darmo. Z doniesień La Gazzetta dello Sport wynika, że na liście życzeń znalazł się Dusan Vlahović.

Vlahović wciąż nie podpisał nowego kontraktu z Juventusem. Obecna umowa wygasa w czerwcu 2026 roku, a na ten moment wszystko wskazuje na to, że przyszłość Serba leży z dala od Turynu. Podczas ostatniego okna transferowego 25-latek był łączony z innymi klubami. Jego usługami były zainteresowane takie zespoły jak: Bayern Monachium, AC Milan czy Newcastle.

Reprezentant Serbii gra w Juventusie od stycznia 2022 roku, gdy opuścił Fiorentinę w zamian za 83,5 mln euro. Łącznie dla Zebr rozegrał 149 spotkań, w których zdobył 62 gole i zanotował 17 asyst. W bieżących rozgrywkach o miejsce w składzie walczy z Jonathanem Davidem.